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ЦСКА — «Ростов»: Шомуродов довёл счёт до разгромного

ЦСКА — «Ростов»: Шомуродов довёл счёт до разгромного
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» забил третий мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 62-й минуте ворота хозяев поразил форвард жёлто-синих Элдор Шомуродов, тем самым сделав счёт во встрече (3:0). Для нападающего «Ростова» этот гол стал 10-м в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Ростов» и ЦСКА входят в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата России. Победитель встречи займёт первое место.

Матч ЦСКА — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

В 13-м туре российского первенства жёлто-синие 19 октября в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом», а «армейцы» на следующий день на выезде встретятся с «Уфой».

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