Чернов: не хотел бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

«Мы на каждый матч выходим и стараемся играть на победу. Слава богу, что сегодня всё хорошо получилось и мы смогли реализовать задумки, которые у нас были. Не хотел бы говорить, что „Ростов“ был на голову сильнее ЦСКА. Для меня самое важное — игра моей команды, то, что у нас сегодня многое получалось. Мы обыграли сильную команду. Большая благодарность Бабурину за сейвы, это его мастерство. Пенальти? Мы хотели сыграть на ноль, но, к сожалению, его поставили», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.