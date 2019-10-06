Глушаков: подумываю открыть сеть бань, вход для жён — бесплатный!

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сходил в баню вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и игроком обороны «Химок» Михаилом Тихоновым.
«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный!» — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Глушаков перешёл в «Ахмат» в летнее трансферное окно из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 6 октября 2019
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