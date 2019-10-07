Лаутаро Мартинес: «Интер» не смог вернуться в игру после гола Игуаина

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:2).

«Мы играли хорошо в первом тайме, сумели сравнять счёт. Знали, что должны делать на поле, но затем столкнулись с некоторыми трудностями и не смогли вернуться в игру после гола Игуаина. «Ювентус» — очень сильная команда, а нам необходимо проделать много работы, чтобы поднять уровень. Важно расти в индивидуальном плане — тогда мы сможем лучше работать как команда», — приводит слова Мартинеса пресс-служба клуба.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.