Лаутаро Мартинес: «Интер» не смог вернуться в игру после гола Игуаина
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:2).
«Мы играли хорошо в первом тайме, сумели сравнять счёт. Знали, что должны делать на поле, но затем столкнулись с некоторыми трудностями и не смогли вернуться в игру после гола Игуаина. «Ювентус» — очень сильная команда, а нам необходимо проделать много работы, чтобы поднять уровень. Важно расти в индивидуальном плане — тогда мы сможем лучше работать как команда», — приводит слова Мартинеса пресс-служба клуба.
«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.
Конте: «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом». Они на другом уровне
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