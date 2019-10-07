Черчесов: главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даёт результат

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проблемах клубов Премьер-Лиги.



«Нам нужно, чтобы клубы уже определились с тренерами. Вот сейчас у нас из «Динамо» ни одного игрока нет в сборной – это же не случайно, люди не показывают своего уровня. Фамилии звучат разные: молодого, опытного, Валерий Георгиевич Газзаев, Новиков. Клубам нужно определиться, мы зависим от них. Повторюсь, нет сейчас у «Динамо» игроков, мы же не специально их не вызываем. Готовности у них нет.



Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даёт результат. В «Спартаке» есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях. Мы никогда не затронули ни один клубный вопрос: кто играет, когда играет, как тренирует, кого берут. Мы смотрим на решения клубов, принимаем их и отталкиваемся от них», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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