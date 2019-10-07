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Слуцкий отреагировал на слова Тошича, поставившего его выше Фергюсона

Слуцкий отреагировал на слова Тошича, поставившего
Слуцкий отреагировал на слова Тошича, поставившего его выше Фергюсона
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» отреагировал на слова полузащитника «Партизана» Зорана Тошича, с которым он хорошо знаком по работе в ЦСКА в период с 2010 по 2016 год.

В своём недавнем интервью сербский хавбек заявил, что для него российский специалист круче легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, с которым он также успел поработать на старте карьеры.

Слуцкий опубликовал фрагмент интервью с Тошичем, в конце которого добавил совместное фото с Фергюсоном, и сопроводил его следующей подписью: «За € 20 каждый из вас может стать круче сэра Алекса, да, Зоран?»

Тошич в комментариях ответил Слуцкому так: «Услуга за услугу. Я не забыл, как вы мне простили штраф в € 20 тысяч».

Тошич: Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона
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