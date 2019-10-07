Дешам: вероятнее всего, Льорис не вернётся на поле в 2019 году

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о сроках восстановления голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса. Напомним, французский вратарь получил серьёзную травму руки в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3).



«Трудно сказать точно, как долго Уго будет восстанавливаться. Известно, что он не поможет нам ни в этом, ни в следующем раунде квалификации Евро-2020. Вероятнее всего, Льорис не вернётся на поле в 2019 году», — приводит слова Дешама France 24.



Напомним, Льорис получил серьёзную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

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