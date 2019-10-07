«Интер» не готов платить Спаллетти € 5 млн за расторжение контракта

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти требует от миланского «Интера» € 5 млн за расторжение контракта, однако клуб не готов платить такую сумму специалисту, сообщает в своём блоге журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Спаллетти входит в список кандидатов на должность главного тренера «Милана», но для этого он должен урегулировать расторжение контракта с «Интером». По соглашению специалист должен отработать с нерадзурри ещё два сезона. Он готов уйти прямо сейчас, если ему заплатят за один год, а именно около € 5 млн. Но руководство «Интера» не устраивает подобный размер компенсации.
Помимо Спаллетти в список кандидатов входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Не исключается также возможность возвращения Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник россонери согласится возглавить команду лишь в случае ухода ряда руководителей клуба.
- 7 октября 2019
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