«Динамо» назначило Новикова и.о. главного тренера

Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.
Новиков с мая 2019 года руководил молодёжной командой «Динамо». Москвичи возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодёжных команд РПЛ. Пока 38-летний специалист будет совмещать две должности.
«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причём сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперёд, сделав правильные выводы», — сказал гендиректор «Динамо» Юрий Белкин.
Дмитрий Хохлов ушёл в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ.
- 8 октября 2019
-
10:31
-
10:17
-
10:08
-
09:47
-
09:33
-
09:25
-
09:24
-
07:26
-
06:59
-
06:27
-
01:09
-
01:07
-
00:59
-
00:41
-
00:22
-
00:13
-
00:08
-
00:01
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21