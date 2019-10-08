«Динамо» назначило Новикова и.о. главного тренера

Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Новиков с мая 2019 года руководил молодёжной командой «Динамо». Москвичи возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодёжных команд РПЛ. Пока 38-летний специалист будет совмещать две должности.

«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причём сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперёд, сделав правильные выводы», — сказал гендиректор «Динамо» Юрий Белкин.

Дмитрий Хохлов ушёл в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ.