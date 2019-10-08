Эдерсон считает, что проблемы «Манчестер Сити» связаны с травмой Лапорта

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что проблемы «горожан» связаны с травмой защитника Эмерика Лапорта и повреждением Джона Стоунса. В 8-м туре АПЛ «Манчестер Сити» неожиданно уступил на своём поле «Вулверхэмптону» (0:2). Теперь действующие чемпионы Англии отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков в турнирной таблице.

«Травмы сильно сказываются на игре такой команды, как наша. Особенно когда травмы получают игроки одной позиции.

Мы все знаем, насколько классным игроком является Эмерик, как он важен при начале атак. Конечно, нам его не хватает. Но у нас есть и другие игроки, которые могут его заменить. К сожалению, Стоунс тоже получил травму. В итоге у нас лишь один центральный защитник.

Плохо, что мы сильно отстаём от лидера. Но чемпионат только начался, произойти ещё может всё что угодно», — цитирует Эдерсона Sun.

25-летний француз получил повреждение в матче с «Брайтоном» в августе 2019 года. Предполагается, что он в 2019 году уже на поле не выйдет.