Петров: конкуренция с Фернандесом в сборной делает меня только сильнее

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о конкуренции и обстановке в национальной команде.
«Момент с Джикией и Скопинцевым? Не общался по этому поводу с ним. Но это был игровой момент. Обидно, что Скопинцев получил травму, но так случается в футболе.
Конкуренция с Фернандесом делает меня только сильнее. Конкуренция никогда не мешала. У нас хороший коллектив, всегда приятно приезжать. В Новогорске всё хорошо, но сравнивать с Краснодаром не буду. Готовят везде примерно одинаково. В «Лужниках» буду впервые. Рассчитываю на полный стадион.
Соболев? Скромный парень, всё хорошо. Конкретно с ним не общался ещё. Про интерес других клубов он сам сказал, что это всё жёлтая пресса», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 8 октября 2019
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:18
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:50
-
11:49
-
11:43
-
11:24
-
11:05
-
10:47
-
10:43
-
10:31
-
10:17
-
10:08
-
09:47
-
09:33
-
09:25
-
09:24
-
07:26
-
06:59
-
06:27
-
01:09
-
01:07