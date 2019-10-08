Петров: конкуренция с Фернандесом в сборной делает меня только сильнее

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о конкуренции и обстановке в национальной команде.



«Момент с Джикией и Скопинцевым? Не общался по этому поводу с ним. Но это был игровой момент. Обидно, что Скопинцев получил травму, но так случается в футболе.



Конкуренция с Фернандесом делает меня только сильнее. Конкуренция никогда не мешала. У нас хороший коллектив, всегда приятно приезжать. В Новогорске всё хорошо, но сравнивать с Краснодаром не буду. Готовят везде примерно одинаково. В «Лужниках» буду впервые. Рассчитываю на полный стадион.



Соболев? Скромный парень, всё хорошо. Конкретно с ним не общался ещё. Про интерес других клубов он сам сказал, что это всё жёлтая пресса», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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