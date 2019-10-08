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Семёнов: нарабатываем схемы к матчу с Шотландией, раскрывать карты не буду

Семёнов: нарабатываем схемы к матчу с Шотландией, раскрывать карты не буду
Футбол / Евро-2020 0

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.

«Погода хорошая, для тренировок самое то. Сейчас нарабатываем схемы к матчу с Шотландией. Раскрывать все карты не буду. В первом матче сразу не смогли перестроиться на необходимый уровень после РПЛ, но потом всё получилось. У меня лично хорошее настроение. Я соскучился по сборной.

У нас последние матчи очень эмоциональные. Надеюсь, и сейчас трибуны погонят нас вперёд. Нам не важно, на каком стадионе играть. Везде хорошо.

Мне с Джикией комфортно вместе играть. Знаем сильные и слабые стороны друг друга. Мы не думаем сейчас о клубах, только о следующем матче», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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