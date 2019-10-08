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Баринов: не знаю, чем Шотландия может нас удивить. Если только двумя форвардами

Баринов: не знаю, чем Шотландия может нас удивить. Если только двумя форвардами
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем матче с Шотландией в 7-м туре отборочного этапа чемпионата Европы—2020, который состоится в Москве 10 октября и начнётся в 21:45 мск.

«Если говорить о первом матче с Шотландией, то выходить на замену всегда сложно. Давление было сильное, надо было отодвинуть игру от своих ворот. Вроде получилось. Не знаю, чем могут нас удивить шотландцы сейчас. Если только выставят двух нападающих с первых минут. Чувствую ли себя игроком основы сборной? У каждого из 25 вызванных есть шанс. Если мне дадут, я постараюсь им воспользоваться.

На матче будут английские скауты? Играть в Англии – моя мечта. Наверное, каждый футболист этого хочет», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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