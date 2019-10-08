«Барселона» намерена продлить контракт с тер Штегеном
Руководство «Барселоны» довольно выступлением вратаря Марка-Андре тер Штегена в нынешнем сезоне.
Как сообщает Marca, боссы сине-гранатовых хотят поощрить 27-летнего футболиста за хорошую игру и намерены в ближайшее время продлить с ним контракт.
Действующее соглашение каталонцев с немецким голкипером было подписано в 2017 году и рассчитано до лета 2022 года.
Тер Штеген перешёл в «Барселону» в 2014 году, а до этого на протяжении трёх лет выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, воспитанником которой является. С 2012 года игрок вызывается в сборную Германии.
В нынешнем сезоне тер Штеген принял участие в восьми матчах испанской Примеры, в которых пропустил 10 голов, а также отметился 1 результативной передачей.
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