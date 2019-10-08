Магнуссон: как-то с Сигурдссоном зимой выскочили в шортах в магазин

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, что для людей в Исландии считается нормальным выйти в ближайший магазин за продуктами в очень лёгкой одежде.
«Выйти зимой в магазин в пижаме? Не в пижаме, но в лёгкой одежде — да. Даже когда стоит холод, нас это не смущает. Мы, кстати, так делали с Сигурдссоном! Как-то была зима или ранняя весна, мы с ним выскочили в шортах и майке. Сели сразу в машину и поехали в магазин. Я люблю гулять в шортах, даже если на улице прохладно», — цитирует Магнуссона «Российская газета».
Магнуссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Бристоль Сити». Сумма трансфера составила € 2,8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний исландец принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2022 года.
- 8 октября 2019
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