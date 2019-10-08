Ибрагимович: удовлетворён своей статуей больше, чем Роналду

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о собственной статуе, установленной у стадиона «Мальмё».



«Если вы приезжаете в Швецию и хотите увидеть что-то действительно значимое, вы идёте к статуе. Не к статуе короля, а к настоящей статуе. При всём уважении к королю. Для меня большая честь удостоиться памятника в Мальмё. Где бы я ни был, я представляю Швецию, ведь это мой дом. Делаю всё, чтобы прославить свою страну.



Что касается самой статуи, я мало забочусь о её виде. Она не должна быть приятной или красивой, она должна что-то значить. Хотя она мне понравилась. В любом случае я удовлетворён своей статуей больше, чем Роналду. Таково видение художника, и я уважаю это», — приводит слова Ибрагимовича Expressen.

Фото доступно на странице Ибрагимовича в «Твиттере».