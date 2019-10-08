Лам — Швайнштайгеру: теперь пришла твоя очередь

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам обратился к полузащитнику «Чикаго Файр» Бастиану Швайнштайгеру, раннее объявившему о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона.



«Теперь пришла твоя очередь. Дорогой Басти, играть с тобой бок о бок было всегда чем-то особенным, будь то в молодёжной сборной, в финале Лиги чемпионов с „Баварией“ или в 2014 году на чемпионате мира с национальной командой. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем!» — написал Лам на странице в «Твиттере».



Швайнштайгер выступал за основную команду «Баварии» с 2000 по 2015 год. Вместе с немецким клубом хавбек восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13.

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры