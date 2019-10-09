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Сборная России проиграла со счётом 0:61 в последнем матче на Кубке мира по регби

Сборная России проиграла со счётом 0:61 в последнем матче на Кубке мира по регби
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла команде Шотландии со счётом 0:61. Для подопечных Лина Джонса это поражение стало четвёртым кряду в турнире. Шотландцы одержали вторую победу в трёх матчах.

В 1-м туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30, во 2-м уступили команде Самоа (9:34), а в 3-м всухую уступили ирландцам (0:35).

Таким образом, россияне не сумели выиграть ни одного матча в групповом этапе соревнований. В турнирной таблице группы А подопечные Джонса заняли последнее место и завершили своё выступление на турнире.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.

Регби. КМ-2019. Группа A
4-й тур. Шотландия - Россия - 61:0
09 октября 2019, среда. 10:15 МСК
Окончено
Тренер сборной России по регби Войтов: с Шотландией будем играть на равных
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