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Президент УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

Президент УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург п
Президент УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финального матча Лиги чемпионов в 2021 году.

«Это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка», — приводит слова Чеферина «RT на русском».

Президент УЕФА также рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Евро-2020.

«Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает», — сказал Чеферин.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
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