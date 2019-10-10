Бэйл признал, что в «Реале» испытывает злобу

Полузащитник «Барселоны» Гарет Бэйл признался, что испытывает отрицательные эмоции, выступая за мадридский «Реал». Ранее в испанских изданиях появились слухи о его желании покинуть клуб из-за несправедливого к себе отношения. Так, валлиец остался недоволен тем, что не был включён в стартовый состав на матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).
«Играю с сильными эмоциями и злобой. Но я стараюсь наслаждаться футболом. Наслаждаюсь в меру возможности и стараюсь максимально хорошо делать свою работу», — цитирует Бэйла Independent.
Минувшим летом Гарет уже пытался покинуть «Реал». Валлиец решил уйти после того, как его к этому призвал главный тренер клуба Зинедин Зидан. Но затем Бэйл успешно начал сезон, превратившись в игрока стартового состава.
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