Карлос: в «Реале» тренировки начинались в 17:00, утром почти никто не приходил

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о совместной работе с Висенте дель Боске, возглавлявшим испанский клуб. Бразилец сообщил, что испанский тренер относился с пониманием к звёздам «Реала». Также Карлос посетовал, что другие тренеры относились к игрокам «Реала» менее либерально.
«Дель Боске был больше как друг. Правила не нужны, игрок сам знает, что должен делать. Он понимал это превосходно. В понедельник и вторник тренировки иногда начинались в 17:00. Он не ставил тренировочные сессии на утро, понимая, что практически никто не придёт.
У нас всегда были хорошие взаимоотношения с тренерами, кроме Камачо, который продержался всего 10 дней. Он пришёл в «Реал» и поприветствовал всех, сделав очень серьёзный вид. Он сказал, что ждёт всех завтра в 7 утра. Обычно мы начинали тренировку в 10:30. Мы попытались объяснить ему это, но у него были свои идеи.
То же самое было с Люшембурго. У нас была традиция, мы перед ужином могли достать пиво и вино. Всегда было по две бутылки вина на столе. Роналдо и я объясняли ему, что не стоит менять привычки людей, чтобы он не убирал вино и пиво. Что в итоге он сделал? Сперва убрал пиво, а затем и вино. В итоге он продержался лишь три месяца», — цитирует Карлоса Marca со ссылкой на Canal 11.
- 10 октября 2019
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