Гвардиола: Фоден будет новым волшебником «МС», не продадим его даже за € 500 млн

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил способности 19-летнего полузащитника команды Филипа Фодена.
«Мы не предложили Фодену новый контракт случайно. Он единственный игрок, которого не продадут ни при каких обстоятельствах – других таких нет. Даже за € 500 млн. Фил никуда не уйдёт – он и есть «Манчестер Сити». На его позицию клуб никого не будет покупать.
Когда Давид Сильва уйдёт, мы знаем, кто будет нашим новым волшебником. Фоден вырос вместе с нами. Он один из нас и будет блестящим игроком, одним из лучших в английской Премьер-лиге. У Фила есть место в первой команде. Было бы интересно посмотреть, как бы на моём месте поступил другой тренер – дал бы ему шанс или отправил в аренду? Мне не нравится оставлять Фодена вне состава на некоторые матчи, но я должен думать обо всей команде, и Фил это понимает», — цитирует Гвардиолу Goal.com со ссылкой на текст книги «Pep’s City: The Making of a Superteam».
- 10 октября 2019
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