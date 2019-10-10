Матч Кипр — Россия обслужит сербская бригада арбитров
УЕФА назначил судей на матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 Кипр — Россия.
Встречу обслужит бригада арбитров из Сербии. Главный рефери — Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртым судьёй назначен Новак Симович.
Матч Кипр — Россия состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, национальная команда Кипра (7) — четвёртое.
Напомним, сегодня, 10 октября, российские футболисты проведут встречу 7-го тура с Шотландией. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игнатьев: цель — набрать 6 очков в ближайших матчах и выйти на Евро
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