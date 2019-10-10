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Х. Ларссон — экс-партнёрам по «МЮ»: пожалуйста, подарите медаль за победу в АПЛ

Х. Ларссон — экс-партнёрам по «МЮ»: пожалуйста, подарите медаль за победу в АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон обратился к бывшим партнёрам по манкунианскому клубу с просьбой подарить ему медаль за победу в английской Премьер-лиге.

«Единственное сожаление, которое я испытываю по завершении своей карьеры, заключается в том, что я не остался в „Манчестер Юнайтед“ на большее время. Мне следовало бы остаться в клубе на целый год. Уверен, что тогда я бы получил контракт ещё на один год.

Я так и не получил медаль победителя Премьер-лиги, но я не возражал бы получить её сейчас. Если кто-нибудь из парней, которые выиграли Премьер-лигу несколько раз… Если вы можете подарить мне медаль… Пожалуйста, мне было бы очень приятно», — цитирует Ларссона AS со ссылкой на Full Time Devils.

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