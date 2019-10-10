Адиев объявил об уходе из «Ахмата». В клуб он пришёл 10 дней назад

Старший тренер «Ахмата» Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского клуба.
«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.
Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме «Ахмата». Здесь, дома, я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит, мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру.
Кроме того, все разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата», не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа, и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.
Решение для меня непростое ещё и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело.
После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло моё решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, «Ахмат»!» — написал Адиев в своём «инстаграме».
Напомним, должность старшего тренера в «Ахмате» Адиев занял в начале октября.
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