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Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020

Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Сплите на стадионе «Полюд» и завершилась со счётом 3:0.

Все три мяча в матче были забиты до перерыва. Счёт был открыт уже на 5-й минуте, автором забитого мяча стал Лука Модрич. На 24-й минуте Бруно Петкович забил второй гол своей команды. На 42-й минуте он же довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Иван Перишич мог забить четвёртый мяч в ворота гостей, однако не реализовал пенальти.

В параллельном матче группы E Словакия и Уэльс сыграли вничью. На гол Киффера Мура на 25-й минуте встречи хозяева ответили результативным ударом Юрая Куцки на 53-й минуте. Матч словаки завершали в меньшинстве из-за удаления Норберта Дьёмбера.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 0
Венгрия
1:0 Модрич – 5'   2:0 Петкович – 24'   3:0 Петкович – 42'
Удаления: нет / Кляйнхайслер – 56'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 25'   1:1 Куцка – 53'
Удаления: Дьёмбер – 88' / нет
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