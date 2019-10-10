Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Сплите на стадионе «Полюд» и завершилась со счётом 3:0.

Все три мяча в матче были забиты до перерыва. Счёт был открыт уже на 5-й минуте, автором забитого мяча стал Лука Модрич. На 24-й минуте Бруно Петкович забил второй гол своей команды. На 42-й минуте он же довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Иван Перишич мог забить четвёртый мяч в ворота гостей, однако не реализовал пенальти.

В параллельном матче группы E Словакия и Уэльс сыграли вничью. На гол Киффера Мура на 25-й минуте встречи хозяева ответили результативным ударом Юрая Куцки на 53-й минуте. Матч словаки завершали в меньшинстве из-за удаления Норберта Дьёмбера.