Черчесов — о словах Путина: я там не был и не слышал. А журналистам не верю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы со счётом 4:0 в в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией прокомментировал слова президента страны Владимира Путина, который поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
С инициативой создания соответствующей организации на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«Я хорошо знаю работу вашего брата-журналиста. Могу сделать какие-либо выводы только в случае, если слышал всё от первоисточника. Я там не был и не слышал. А вам не верю. Поэтому не буду отвечать, вы могли что-то не так услышать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 11 октября 2019
-
00:51
-
00:50
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:04
- 10 октября 2019
-
23:59
-
23:59Кикнадзе: Баринов — наша гордость Эксклюзив
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:09
-
21:47
-
21:24
-
21:23
-
21:01
-
20:54