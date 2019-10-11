Черчесов — о словах Путина: я там не был и не слышал. А журналистам не верю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы со счётом 4:0 в в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией прокомментировал слова президента страны Владимира Путина, который поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.

С инициативой создания соответствующей организации на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Я хорошо знаю работу вашего брата-журналиста. Могу сделать какие-либо выводы только в случае, если слышал всё от первоисточника. Я там не был и не слышал. А вам не верю. Поэтому не буду отвечать, вы могли что-то не так услышать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.