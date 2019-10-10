Путин — о создании фонда финансирования клубов: такой «колхоз» справедливее

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о создании отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С инициативой создания соответствующей организации на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема. Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой „колхоз“ был бы справедливее, чем то, что мы видим сегодня: соревнования кошельков происходит», — приводит слова Путина Rambler News Service.