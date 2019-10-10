Путин — о создании фонда финансирования клубов: такой «колхоз» справедливее
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о создании отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С инициативой создания соответствующей организации на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема. Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой „колхоз“ был бы справедливее, чем то, что мы видим сегодня: соревнования кошельков происходит», — приводит слова Путина Rambler News Service.
Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты
- 10 октября 2019
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:00
-
19:58
-
19:42
-
19:33
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:51
-
18:26
-
18:21
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:07
-
16:58
-
16:48
-
16:46
-
16:41
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:20
-
16:06
-
15:47
-
15:42
-
15:36
-
15:30
-
15:02
Партнерский контент