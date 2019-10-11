Куртуа: у меня нет никаких проблем с психологией

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за клуб. В отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (9:0) Куртуа вышел в стартовом составе сборной Бельгии.
«Я знаю, что значит быть игроком топ-уровня. Я очень счастлив, у меня нет никаких проблем с психологией. Я не испытываю нервозности. Журналистам стоит перестать писать такие вещи. Это неуважительно по отношению ко мне и к людям, у которых действительно есть подобные проблемы.
Болельщики «Реала» всегда требовательны, мы знаем это. Я сделаю всё, чтобы они мне снова аплодировали.
Я уже восстановился после болезни, чувствую себя отлично, хотя и потерял несколько килограммов», — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.
- 11 октября 2019
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