Дзюба занимает второе место по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020

Капитан сборной России Артём Дзюба принял участие в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией, который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 4:0.



31-летний нападающий во встрече с шотландцами записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Таким образом, в нынешнем отборе Евро Артём набрал уже 11 баллов по системе «гол+пас» (8 голов, 3 передачи) и занимает второе место по этому показателю.



Лучший показатель имеет форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, который, накануне отметившись дублем в ворота Северной Ирландии (3:1), достиг отметки в 12 баллов (6 голов, 6 передач). Третью и четвёртую строчки делят нападающие Эран Захави (Израиль) и Рахим Стерлинг (Англия). На счету обоих по 10 баллов.

«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.