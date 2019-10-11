Дзюба занимает второе место по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020

Капитан сборной России Артём Дзюба принял участие в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией, который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 4:0.
31-летний нападающий во встрече с шотландцами записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Таким образом, в нынешнем отборе Евро Артём набрал уже 11 баллов по системе «гол+пас» (8 голов, 3 передачи) и занимает второе место по этому показателю.
Лучший показатель имеет форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, который, накануне отметившись дублем в ворота Северной Ирландии (3:1), достиг отметки в 12 баллов (6 голов, 6 передач). Третью и четвёртую строчки делят нападающие Эран Захави (Израиль) и Рахим Стерлинг (Англия). На счету обоих по 10 баллов.
- 11 октября 2019
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