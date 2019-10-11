Мертенс и Кальехон близки к уходу из «Наполи»

«Наполи» может в скором времени лишиться сразу двух нападающих основного состава, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



По информации источника, в настоящее время к уходу из итальянского клуба близки Дрис Мертенс и Хосе Кальехон. У обоих футболистов следующим летом истекают контракты, и условия новых соглашений, предложенных «Наполи», не кажутся им достаточно убедительными. Оба 32-летних форварда заинтересованы в продолжении карьеры в MLS, однако клубы китайской Суперлиги могут их перехватить.



Мертенс и Кальехон защищают цвета «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 4 голами. На счету испанца 1 мяч и 3 результативные передачи в 7 матчах.

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