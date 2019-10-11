Украина — Литва: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 октября в 21:45

Сегодня, 11 октября, на стадионе «Металлист» в Харькове состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит матч бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Помогать ему будут Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Александер Харкам.

Сборная Украины, набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B квалификации Евро-2020, национальная команда Литвы (1), занимает последнее, пятое место.

В 8-м туре отбора Евро-2020 Украина на своём поле сыграет с Португалией, а Литва дома встретится с Сербией. Оба матча состоятся 14 октября.