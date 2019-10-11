Газзаев: игра с Шотландией была практически в одни ворота

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о разгромной победе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией (4:0).
«Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество, владела игровым пространством, игра была практически в одни ворота. Хотя моментов было не так много в первом тайме, но это связано с тем, что в первый час игры шотландцы образцово и аккуратно вели оборонительные действия всей командой, пройти было трудно. Но после того, как они пропустили первый гол, у них появились зоны, а наши игроки здорово распоряжались мячом, использовали ситуации. После этого почти каждая наша атака приводила к опасным ситуациям. Прекрасная игра нашей сборной, поздравляю её с этим. Надеюсь, с Кипром сборная официально снимет все вопросы о выходе на турнир», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 октября 2019
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