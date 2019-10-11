Шалимов: сегодня ты на позитиве, а завтра проиграл и всё меняется

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, как проходит подготовка к домашнему матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Было бы лучше, если бы команда была в полном составе, но это тоже позитивная вещь, что «сборники» из «Ахмата» уезжают. Сейчас у нас есть возможность узнать получше футболистов, которые не играли или играли мало. Это для нас важно. Потому что у нас обойма 18-20 человек.
За четыре дня мы какие-то вещи поменяли: стали агрессивнее выдвигаться на чужую половину. По крайней мере у нас это получилось в первом тайме матча с «Уфой». Это говорит о том, что ребята высокого уровня и внимательно слушали.
Эмоции, наверное, были немножко негативные, потому что не было результата. Сейчас результат есть и мы немного на позитиве. Но футбол — интересная вещь. Сегодня ты на позитиве, а завтра проиграл и всё меняется», — сказал Шалимов в интервью пресс-службе грозненского клуба.
Видео можно посмотреть на странице «Ахмата» в «Твиттере».
Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 18 октября, начало — в 19:30 мск.
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