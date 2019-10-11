Ван Дейк — юному фанату: ты болеешь за «Эвертон»? Наверное, это очень тяжело

Центральный защитник «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк пообщался с восьмилетними поклонниками футбола.

Во время беседы ван Дейк узнал, что один из мальчиков болеет за «Эвертон», который является одним из главных соперников «Ливерпуля».

«Ты болеешь за «Эвертон»? Это тяжело, разве нет? Наверное, это очень тяжело», — сказал Вирджил юному болельщику.

«Ливерпуль», набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, «Эвертон» (7) занимает 18-е место.

Напомним, «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом финале мерсисайдцы со счётом 2:0 обыграли лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Для «Ливерпуля» этот титул стал шестым в Лиге чемпионов.