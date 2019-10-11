Видео: одинокий фанат яростно поддерживал Камбоджу, несмотря на счёт 0:14
На матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи присутствовал лишь один фанат выездной команды.
Несмотря на разгромное поражение со счётом 0:14, приезжий болельщик активно поддерживал своих соотечественников на протяжении всей встречи. Чтобы посмотреть матч сборной, он преодолел 6 тысяч километров.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Мохаммада Мохаммадхани.
Для Камбоджи это поражение стало вторым в трёх матчах своей отборочной группы. Команда замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко. В следующем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Камбоджи на своём поле сыграет с Ираком. Встреча состоится во вторник, 15 октября.
Напомним, финальную часть ЧМ-2022 будет принимать Катар.
Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч
- 11 октября 2019
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
22:53
-
22:38
-
22:32
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49
Партнерский контент