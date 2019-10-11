Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: одинокий фанат яростно поддерживал Камбоджу, несмотря на счёт 0:14

Видео: одинокий фанат яростно поддерживал Камбоджу, несмотря на счёт 0:14
Футбол / Прочие турниры 0

На матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи присутствовал лишь один фанат выездной команды.

Несмотря на разгромное поражение со счётом 0:14, приезжий болельщик активно поддерживал своих соотечественников на протяжении всей встречи. Чтобы посмотреть матч сборной, он преодолел 6 тысяч километров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Мохаммада Мохаммадхани.

Для Камбоджи это поражение стало вторым в трёх матчах своей отборочной группы. Команда замыкает турнирную таблицу, набрав лишь одно очко. В следующем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Камбоджи на своём поле сыграет с Ираком. Встреча состоится во вторник, 15 октября.

Напомним, финальную часть ЧМ-2022 будет принимать Катар.

Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019