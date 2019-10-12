Сборная Уругвая обыграла Перу в товарищеском матче

Сборная Уругвая в товарищеском матче одержала победу над Перу. Поединок состоялся в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 17-й минуте забил Пол Брайан Родригес Браво. Результативной передачей отметился Матиас Весино Фалеро.

Сборная Перу потерпела второе поражение в трёх товарищеских встречах. Национальная команда Уругвая продлила беспроигрышную серию в товарищеских матчах до двух игр (2 победы и 1 ничья).

16 октября сборная Уругвая вновь проведёт товарищеский матч с Перу. На этот раз поединок состоится в Лиму (Перу) на стадионе «Насьональ».Стартовый свисток прозвучит в 4:30 мск.