Кан и Клинсман попали в Зал славы футбола Германии

Бывшие игроки мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан и Юрген Клинсман попали в Зал славы футбола страны, сообщает пресс-служба «Баварии».



Кан сейчас входит в совет директоров «Баварии». Помимо мюнхенского клуба он выступал за «Карлсруэ», провёл 86 матчей за сборную Германии. Является 8-кратным чемпионом Германии, 6-кратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов (2001), обладателем Кубка УЕФА (1996) и Межконтинентального кубка (2001). В составе национальной команды выиграл чемпионат Европы 1996 года и стал серебряным призёром ЧМ-2002.



Клинсман выступал помимо «Баварии» за «Штутгартер Киккерс», «Штутгарт», «Интер», «Монако», «Тоттенхэм» и «Сампдорию», за сборную Германии провёл 108 матчей и забил 47 голов. В качестве игрока становился чемпионом Германии (1997), дважды выигрывал Кубок УЕФА (в 1991 году с «Интером» и в 1996-м с «Баварией»), а вместе со сборной Германии стал чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы-1996. В качестве тренера стал бронзовым призёром ЧМ-2006 со сборной Германии и обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ с США в 2013-м.

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