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Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа

Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал прокомментировал победу в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии (2:1).

«Историческая победа!» — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Крал вышел в стартовом составе чешской сборной и провёл на поле весь матч. Голы в составе сборной Чехии на счету Якуба Брабеца и Зденек Ондрашека. За английскую национальную команду забил Гарри Кейн, реализовав пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом.

В понедельник, 14 октября, национальная команда Чехии проведёт товарищеский матч со сборной Северной Ирландии на стадионе «Дженерали Арена» в Праге. Начало — в 20:00 мск.

Чехия с Кралом обыграла Англию в матче отбора Евро-2020
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