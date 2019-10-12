Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.

«Очень нравится место, где я сейчас живу. Если мы продолжим в том же духе, то, возможно, сможем побороться за попадание в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Сейчас нет причин, по которым я должен покинуть „Ростов“. Это фантастический клуб, здесь собраны хорошие игроки и, что немаловажно, замечательный тренер. Это не шутка, я чувствую себя хорошо», — приводит слова Норманна Nettavisen.

Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 1 забитого мяча и отдал 3 результативные передачи.