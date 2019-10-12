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РПЛ — об Азмуне и Оздоеве: они реально похожи

РПЛ — об Азмуне и Оздоеве: они реально похожи
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига отреагировала на ошибку генерального продюсера телеканала «Матч» Тины Канделаки, которая перепутала полузащитника сборной России Магомеда Оздоева с его одноклубником по «Зениту» иранским форвардом Сердаром Азмуном.

Так, в «твиттере» РПЛ было размещено фото футболистов с их статистикой выступления в текущем сезоне в чемпионате России. Пост был прокомментирован словами: «Они реально похожи».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Российской Премьер-Лиги.

Напомним, находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. При этом в своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече не принимал, поскольку является игроком сборной Ирана.

Канделаки объяснила, почему назвала иранца Азмуна игроком сборной России
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