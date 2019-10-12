Видаль: Гризманну нужно понять, чего от него хочет тренер «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о причинах, по которым так затянулась адаптация нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе.
«Гризманну было сложно влиться и адаптироваться в «Барселоне». Он пришёл в лучшую команду мира, в которой собраны первоклассные игроки.
Он играл в команде, которая исповедует иную философию. Однако Антуан очень качественный игрок. Мы все знаем, что Гризманн — один из лучших в мире.
Нам нужно немного подождать, дать ему время. Когда он поймёт, в какой манере лучше всего играть и чего тренер хочет от него, я уверен, он нам очень поможет», — приводит слова Видаля AS.
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне француз провёл 7 матчей в рамках чемпионата Испании, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.
- 12 октября 2019
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