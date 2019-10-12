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Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию

Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил нападающий Федерико Бернардески.

Благодаря этой победе сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.

В 8-м туре отбора чемпионата Европы национальная команда Италии на выезде сыграет с Лихтенштейном, а сборная Греции дома встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 15 октября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Греция
1:0 Жоржиньо – 63' (пен)   2:0 Бернардески – 78'
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