Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил нападающий Федерико Бернардески.

Благодаря этой победе сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.

В 8-м туре отбора чемпионата Европы национальная команда Италии на выезде сыграет с Лихтенштейном, а сборная Греции дома встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 15 октября.