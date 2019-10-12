Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил нападающий Федерико Бернардески.
Благодаря этой победе сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.
Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.
В 8-м туре отбора чемпионата Европы национальная команда Италии на выезде сыграет с Лихтенштейном, а сборная Греции дома встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 15 октября.
- 12 октября 2019
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:07
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:08
-
22:05
-
21:45
-
21:11
-
21:05
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:26
-
18:23
-
18:13
-
17:54
-
17:52
-
17:42