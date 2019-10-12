Роналдо: покинув «Интер», я нуждался в защите полиции, город ненавидел меня

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал, при каких обстоятельствах ему пришлось покинуть миланский «Интер».
«Я никогда не хотел уходить «Интера», так как чувствовал, что это мой дом на всю жизнь. Я никогда не обращался к президенту с требованием, чтобы он уволил тренера, так как это было неправильно, и это было не в моем стиле.
Тем не менее мы достигли точки с Эктором Купером, я просто не мог больше ничего делать. Он плохо ко мне относился. Не знаю, могло ли это изменить завоевание скудетто.
Я был убежден, что Массимо Моратти уволит Купера, поэтому для меня было неприятным сюрпризом, когда он поддержал тренера. В тот момент я был слишком горд и решил уйти.
Город, который раньше любил, теперь ненавидел меня. Мне нужна была защита полиции. Это было тяжело. Я обожаю Моратти, он был мне как отец. Мы пришли к выводу касательно той ситуации, что мы оба допустили ошибку», — приводит слова Роналдо Football Italia.
- 12 октября 2019
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