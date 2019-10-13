Орье: мне не нужно играть, чтобы ощущать счастье

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье прокомментировал своё желание покинуть британский клуб. Орье минувшим летом искал возможности сменить команду, но так и остался в Лондоне.



«Этим летом я рассматривал разные варианты для смены клубы, поэтому не мог нормально включиться в игры с самого начала сезона. Я считаю своё желание уйти совершенно нормальным, это моё мнение. Я стал за годы выступлений важным игроком своей сборной, мне уже не 20 лет, и мне нужно играть, чтобы ощущать счастье», — приводит слова Орье Mirror.

Орье является воспитанником «Ланса», за который выступал с 2009 по 2012 год, после чего перебрался в «Тулузу». Летом 2014 года «Пари Сен-Жермен» арендовал защитника, а спустя год выкупил его контракт. В последний день летнего трансферного окна перед началом сезона-2017/18 «Тоттенхэм» приобрёл игрока у парижан за € 25 млн.