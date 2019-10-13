Ньигес: гол без победы не имеет значения
Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал результат матча с Норвегией в отборочном турнире Евро-2020 (1:1), подчеркнув, что разочарован таким результатом. Полузащитник «Атлетико» забил свой третий гол на международном уровне.
«Наша команда должна извлечь соответствующие уроки из этого матча. Эта игра поможет нам стать лучше в определенных областях, где мы все еще недостаточно хороши. Это был опыт для нас. На самом деле я очень рад забитому голу, но если команда не выиграла, то какое это имеет значение. У нас осталось горько-сладкое послевкусие после этого матча. Во втором тайме мы прибавили, много атаковали, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Ньигеса Football Espana.
Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию
- 13 октября 2019
-
02:56
-
02:45
-
01:42
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:57
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:09
- 12 октября 2019
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:07
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:08
-
22:05
-
21:45
-
21:11
-
21:05
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:19
Партнерский контент