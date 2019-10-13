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Ньигес: гол без победы не имеет значения

Ньигес: гол без победы не имеет значения
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал результат матча с Норвегией в отборочном турнире Евро-2020 (1:1), подчеркнув, что разочарован таким результатом. Полузащитник «Атлетико» забил свой третий гол на международном уровне.

«Наша команда должна извлечь соответствующие уроки из этого матча. Эта игра поможет нам стать лучше в определенных областях, где мы все еще недостаточно хороши. Это был опыт для нас. На самом деле я очень рад забитому голу, но если команда не выиграла, то какое это имеет значение. У нас осталось горько-сладкое послевкусие после этого матча. Во втором тайме мы прибавили, много атаковали, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Ньигеса Football Espana.

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