Рамос — о рекорде: обменял бы его на победу. Личные достижения второстепенны

Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос после выездной встречи 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Норвегией (1:1) прокомментировал свой рекорд по количеству матчей за сборную.

«Личные достижения всегда второстепенны. Я бы обменял этот рекорд на победу. 168 матчей — награда и заслуга, огромная гордость. Волнуюсь каждый раз, когда надеваю футболку национальной команды. Это ничего не меняет. Надеюсь провести ещё много лет в сборной», — приводит слова Рамоса Marca.

Серхио выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.

В 8-м туре отбора Евро-2020 испанские футболисты сыграют со Швецией. Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 15 октября, начало — в 21:45 мск.