Мостовой рассказал, как его отлучали от сборной за промах в матче с Кипром

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вспомнил матч национальной команды в 1997 году с Кипром (1:1) и рассказал, к чему привёл его промах в том поединке.



«Я прекрасно помню тот матч в 1997 году против Кипра, где ключевым моментом стал мой промах. Меня после него отлучили от сборной, и я в течение года не вызывался в национальную команду. Я много раз пересматривал тот момент и помню, что бил головой в дальний угол. На Кипре тогда было неровное поле и мяч ударился о кочку и от штанги отскочил в сторону. И мне после этого сказали: «Мостовой специально это сделал». Ну, у нас тогда всегда были интриги, нас обвиняли. В нынешнее время всё не так, сейчас за футболистами выносят, приносят, подносят, — мы о таком могли только мечтать.



После матча не вспоминал об этом моменте. Мы разъехались по своим клубам и из разговоров с журналистами узнал, что меня больше не вызывают. Ждал следующего сбора национальной команды, вызова не поступило, и я понял, что это действительно правда. Особых переживаний я не испытывал по этому поводу. Я в сборной был с 1990 года и ко многим историям привык. Мы не были идеальными, конечно, мы были заложниками ситуации в нашей стране и спорте. Я принял ту ситуацию, но всё-таки было немного неприятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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