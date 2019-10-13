Мостовой рассказал, как его отлучали от сборной за промах в матче с Кипром

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вспомнил матч национальной команды в 1997 году с Кипром (1:1) и рассказал, к чему привёл его промах в том поединке.
«Я прекрасно помню тот матч в 1997 году против Кипра, где ключевым моментом стал мой промах. Меня после него отлучили от сборной, и я в течение года не вызывался в национальную команду. Я много раз пересматривал тот момент и помню, что бил головой в дальний угол. На Кипре тогда было неровное поле и мяч ударился о кочку и от штанги отскочил в сторону. И мне после этого сказали: «Мостовой специально это сделал». Ну, у нас тогда всегда были интриги, нас обвиняли. В нынешнее время всё не так, сейчас за футболистами выносят, приносят, подносят, — мы о таком могли только мечтать.
После матча не вспоминал об этом моменте. Мы разъехались по своим клубам и из разговоров с журналистами узнал, что меня больше не вызывают. Ждал следующего сбора национальной команды, вызова не поступило, и я понял, что это действительно правда. Особых переживаний я не испытывал по этому поводу. Я в сборной был с 1990 года и ко многим историям привык. Мы не были идеальными, конечно, мы были заложниками ситуации в нашей стране и спорте. Я принял ту ситуацию, но всё-таки было немного неприятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 13 октября 2019
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:20
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:34
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:27
-
14:04
-
13:59
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:18