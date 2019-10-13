Сборная России разгромила Кипр и одержала 7-ю подряд победу в отборе Евро-2020

Сборная России разгромила национальную команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 5:0.

Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.

Для сборной России эта победа стала седьмой подряд в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года. В турнирной таблице группы I подопечные Станислава Черчесова отстают от национальной команды Бельгии на три очка и занимают 2-е место.

В параллельном матче сборная Шотландии разгромила Сан-Марино со счётом 6:0. У хозяев хет-триком отметился Джон Макгинн. Ещё по мячу забили Лоуренс Шанклэнд, Стюарт Финдлей и Стюарт Армстронг.