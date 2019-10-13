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Сборная России разгромила Кипр и одержала 7-ю подряд победу в отборе Евро-2020

Сборная России разгромила Кипр и одержала 7-ю подряд победу в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России разгромила национальную команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 5:0.

Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.

Для сборной России эта победа стала седьмой подряд в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года. В турнирной таблице группы I подопечные Станислава Черчесова отстают от национальной команды Бельгии на три очка и занимают 2-е место.

В параллельном матче сборная Шотландии разгромила Сан-Марино со счётом 6:0. У хозяев хет-триком отметился Джон Макгинн. Ещё по мячу забили Лоуренс Шанклэнд, Стюарт Финдлей и Стюарт Армстронг.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
0 : 5
Россия
0:1 Черышев – 9'   0:2 Оздоев – 22'   0:3 Дзюба – 79'   0:4 Головин – 89'   0:5 Черышев – 90+2'
Удаления: Лайфис – 27' / нет
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Окончен
6 : 0
Сан-Марино
1:0 Макгинн – 12'   2:0 Макгинн – 27'   3:0 Макгинн – 45+1'   4:0 Шанклэнд – 65'   5:0 Финдлей – 67'   6:0 Армстронг – 86'
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