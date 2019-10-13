Черчесов: главная задача — выиграть чемпионат Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы с национальной командой Кипра.

«Задача выхода решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Какие-то технические вопросы остаются, конечно. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Это была локальная задача. Ещё надо с бельгийцами в Санкт-Петербурге сыграть. Мы боремся за первое место. И нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот группу закончим, постараемся занять первое место, узнаем соперников на Евро — и будем к ним готовиться», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.